TEKNOFEST Azerbaycan için hazırlıklar tamamlandı
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan’da gerçekleştiriliyor.
GÜNDEM 26.05.2022, 13:06 26.05.2022, 15:56
26-29 Mayıs'ta Bakü Crystal Hall ve Denizkenarı Milli Park'ta düzenlenecek TEKNOFEST coşkusu için hazırlıklarda sona gelindi.
Selçuk Bayraktar, etkinlik öncesinde basın mensuplarıyla birlikte etkinlik alanını gezdi ve paydaş kurumların stantlarını ziyaret etti.
Bayraktar, etkinlik alanında yaptığı açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki birlikteliği güçlendirmek ve kritik teknolojileri geliştirmek için TEKNOFEST'in Azerbaycan'da düzenlenmesi kararının alındığını söyledi.
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