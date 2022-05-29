TEKNOFEST Azerbaycan tüm coşkusuyla devam ediyor

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da stant ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaretleri kapsamında AA standını da ziyaret eden Bayraktar, TEKNOFEST Azerbaycan'da büyük ilgiyle karşılandıklarını söyledi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Milletimizin teveccühü inanılmaz. 'Milletimiz' diyoruz çünkü 'tek millet, iki devlet, tek festival' şiarıyla düzenliyoruz TEKNOFEST'i." dedi.