Teknoparklardaki uzaktan çalışma süreleri artırıldı

AR-GE ve tasarım merkezleri ile teknoparklarda yer alan işletmelerde çalışan personelin faaliyetlerini merkez ve bölge dışında da yürütebilmesi ve ilgili kanunla sağlanan destek ve muafiyetlerden aynı şekilde faydalanması amacıyla yeni düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, teknoloji geliştirme bölgeleri ile AR-GE veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirebileceği süre oranı, 31 Aralık 2023'e kadar yüzde 75 oldu.

Kararla, söz konusu oranın 2022 sonuna kadar yüzde 50 olarak uygulanmasına ilişkin düzenleme de yürürlükten kaldırıldı.

155 bin personel faydalanabilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, düzenlemeden 1566 AR-GE ve Tasarım Merkezi ile 80 teknoparkta faaliyet gösteren 8 bine yakın firmada çalışan 155 bin personel faydalanabilecek.

Bu sayede AR-GE ve yenilik ekosisteminin çok daha hızlı, üretken bir yapıya kavuşması, küreselleşen insan kaynağının bu ekosisteme daha fazla entegre olması sağlanacak.