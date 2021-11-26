Tekstil sektörü sürdürülebilirlik için "Sustainability Talks İstanbul"da buluştu

İstanbul Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen programa ulusal ve uluslararası bazda 500’ün üzerinde fiziksel katilim ve 2000’in üzerinde online katılımla beraber gerçekleştirildi.

Tüm gün süren etkinlikte, iklim acil durumundan tedarik zincirlerinin şeffaflığına, hammaddelerin sorumlu bir şekilde tedarik edilmesine ve su ve enerji alanlarında minimum kaynak kullanımını kapsayan konularda inovasyon ve şeffaflığı vurgulamak adına endüstrinin karşılaştığı birçok zorluğa sürdürülebilir çözümler geliştirildi.

Programa katılan TİM Başkanı İsmail Gülle Tekstil sektörünün çevre hassasiyeti konusunda tüm sektörlere öncülük ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği başarılı iş insanlarından olan İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz Türkiye açısından gurur verici bir program gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda KİPAŞ Tekstil Genel Müdürü Halit Gümüşer Tekstilde sürdürülebilirliğin önemine vurgu yaptı.

KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer de programın sektör için önemine vurgu yaptı.