Tekstil ve Hazır giyimin bugünü ve yarını konuşuldu
KMTSO ve Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Zoom bağlantısı gerçekleştirdi.
GÜNDEM 22.06.2021, 16:31 22.06.2021, 16:39
KMTSO ve Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği ile Tekstil ve Hazır Giyimin bugünü ve yarını konulu Zoom bağlantısı gerçekleştirildi.
Konuşmacı olarak katılan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Dikmen Tekstildeki ve Hazır giyimdeki son gelişmeleri paylaştı.
KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Kahramanmaraş’ın Tekstil üretimindeki son durumu paylaştı.
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