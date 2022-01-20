Tel Rıfat bölgesinden Afrin merkezine füzeli saldırı: 4 sivil ölü 20 yaralı

Terör örgütü PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçesinde yer alan Meryemin kasabasına füzeyle saldırdı. Saldırıda bir araçta bulunan 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil de yaralandı.

TOPLAM 4 SİVİL ÖLDÜ, 20 SİVİL YARALANDI

İkinci bir saldırıda Afrin merkezini de 5 füzeyle hedef alan PKK'nın yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırılarda füzelerden biri, yoğun nüfuslu Rajo Caddesi'ne düştü. Saldırıda 3 sivil yaşamını yitirirken, 19 sivil yaralandı. Çevredeki araçlarda ve dükkanlarda büyük maddi hasar meydana geldi.