TEMA Vakfı, 81 il genelinde kampanya başlattı!
Türkiye’nin dört bir yanında yangınlar sürerken Tema Vakfı tarafından kampanyalar başlatıldı.
GÜNDEM 30.07.2021, 17:49 30.07.2021, 17:57
TEMA vakfı 81 il genelinde başlatmış olduğu kampanyada yaşamı yeniden yeşerteceğiz sloganı ile fidan bağışı başlattı.
TEMA’nın resmi sitesinden paylaşılan iban numaralarına bağışçılarından fidan desteği bekleniyor.
Aksu haber’e özel açıklamalarda bulunan TEMA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Abdurrahman Akbolat bağışçıların desteklerini beklediklerini belirtti.
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