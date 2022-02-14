Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulanan ürünlerin yeni fiyatları
KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından temel gıda ürünlerinde fiyatların nereden nereye geleceği kuruşu kuruşuna hesaplandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün temel gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e indirileceğini açıklamıştı.
Sektörden de yüzde 7'lik indirim talep eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirimin vatandaşın cebine yansıyacağını vurgulamıştı.
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e indirileceği 13 Şubat'ta Resmi Gazete'de de yayınlandı.
KDV İNDİRİMİ BAŞLADI
Bugünden itibaren uygulamaya geçen indirim için denetim hazırlıkları yapılırken, fiyatların ne kadar oynayacağı da merak konusu oldu.
ÜRÜNLERİN İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ
KDV indiriminde temel gıda ürünlerinin fiyatı ise şu şekilde değişecek:
Et 135 lira 66 kuruş - 126 lira 16 kuruş
Çay 45 lira 90 kuruş - 42 lira 68 kuruş
Pirinç 17 lira 95 kuruş - 16 lira 69 kuruş
Toz şeker 9 lira 95 kuruş - 9 lira 25 kuruş
Makarna 6 lira 85 kuruş - 6 lira 37 kuruş
Sıvı yağ 35 lira 95 kuruş - 33 lira 34 kuruş
Kırmızı mercimek 47 lira 95 kuruş - 44 lira 59 kuruş
Kuru fasulye 19 lira 95 kuruş - 18 lira 55 kuruş
Sivri biber 19 lira 95 kuruş - 18 lira 55 kuruş
Domates 19 lira 95 kuruş - 18 lira 55 kuruş
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|24
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Kasımpaşa
|25
|28
|15. Antalyaspor
|25
|28
|16. Göztepe
|24
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|23
|46
|3. Erzurumspor
|23
|42
|4. Eyüpspor
|22
|40
|5. Bandırmaspor
|23
|39
|6. İstanbulspor
|22
|39
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Manisa Futbol Kulübü
|23
|29
|10. Gençlerbirliği
|23
|29
|11. Boluspor
|21
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Kocaelispor
|23
|27
|15. Menemen Belediyespor
|23
|27
|16. Bursaspor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|25
|41
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|23
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Barcelona
|23
|39
|5. Atletico Madrid
|23
|39
|6. Real Sociedad
|23
|38
|7. Villarreal
|24
|36
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Osasuna
|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|23
|31
|12. Valencia
|24
|30
|13. Espanyol
|24
|28
|14. Elche
|24
|26
|15. Getafe
|24
|25
|16. Granada
|24
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Deportivo Alaves
|24
|20
|19. Cadiz
|24
|19
|20. Levante
|23
|11