Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulanan ürünlerin yeni fiyatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün temel gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e indirileceğini açıklamıştı.

Sektörden de yüzde 7'lik indirim talep eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirimin vatandaşın cebine yansıyacağını vurgulamıştı.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e indirileceği 13 Şubat'ta Resmi Gazete'de de yayınlandı.

KDV İNDİRİMİ BAŞLADI

Bugünden itibaren uygulamaya geçen indirim için denetim hazırlıkları yapılırken, fiyatların ne kadar oynayacağı da merak konusu oldu.

ÜRÜNLERİN İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ

KDV indiriminde temel gıda ürünlerinin fiyatı ise şu şekilde değişecek:

Et 135 lira 66 kuruş - 126 lira 16 kuruş

Çay 45 lira 90 kuruş - 42 lira 68 kuruş

Pirinç 17 lira 95 kuruş - 16 lira 69 kuruş

Toz şeker 9 lira 95 kuruş - 9 lira 25 kuruş

Makarna 6 lira 85 kuruş - 6 lira 37 kuruş

Sıvı yağ 35 lira 95 kuruş - 33 lira 34 kuruş

Kırmızı mercimek 47 lira 95 kuruş - 44 lira 59 kuruş

Kuru fasulye 19 lira 95 kuruş - 18 lira 55 kuruş

Sivri biber 19 lira 95 kuruş - 18 lira 55 kuruş

Domates 19 lira 95 kuruş - 18 lira 55 kuruş