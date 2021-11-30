Terör operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyede
Kars ve İstanbul'da terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan HDP'li eski Kars İl Başkanı Ayhan Gezici ile DBP'li eski Digor Belediye Başkanı Ekrem Bingül'ün de aralarında yer aldığı 4 kişi adliyeye sevk edildi.
GÜNDEM 30.11.2021, 11:49
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetleri tespit edildi.
Suça karışanların yakalanması amacıyla başlatılan çalışma çerçevesinde Kars ve İstanbul'da gözaltına alınan Gezici ve Bingül'ün yanı sıra HDP'nin Kars il yönetimindeki Osman A. ile Onur M.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kars Adliyesi'ne götürüldü.
Şüphelilerin cumhuriyet savcılığındaki işlemleri sürüyor.
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