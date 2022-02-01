Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.
GÜNDEM 01.02.2022, 17:14 01.02.2022, 17:15
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele(TEM), İstihbarat ve Özel Harekat Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde farklı ikametlere yaptıkları operasyonlarda gözaltına aldıkları Irak uyruklu 12 zanlıyı emniyete götürdü.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere ise el konuldu.
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