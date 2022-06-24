Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Delal Azizoğlu, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Raperin" kod adlı PKK'lı terörist Delal Azizoğlu'nun Kandil'den aldığı talimatla Süleymaniye'ye gittiği ve bu kentte bulunduğu tespit edildi.

Konumu belirlenen terörist Azizoğlu, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), birkaç gün önce terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'yi de Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirmişti.