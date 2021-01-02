Terör örgütü PKK'ya katılım 2020'de dibe vurdu!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölücü terör örgütü PKK'ya katılımın 2020 yılında en düşük seviyeye gerilediğini paylaştığı grafikle ortaya koydu.
GÜNDEM 02.01.2021, 13:03
Bakan Soylu, PKK'ya katılan terörist sayısının 2020 yılında 52 kişiye düşerek örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984 yılındaki katılımın bile altına düştüğünü belirtti.
Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından verdiği bilgiler şu şekilde:
Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta...
Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım,
örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı!
Sayı: 52
Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki
kararlılığın bir sonucudur...
Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta...— Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) January 2, 2021
Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım,
örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı!
Sayı: 5️⃣2️⃣
Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki
kararlılığın bir sonucudur... pic.twitter.com/7KXhQ5iwXH
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