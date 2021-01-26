Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturmada 14 gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
GÜNDEM 26.01.2021, 10:22 26.01.2021, 10:36
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) mensuplarının deşifresi edilmesine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, fiziki ve teknik takip sonucu örgütün sözde Gençlik Yürütme Kurulu (GYK) ile Gençlik Meclisi (GM) üyeliklerine seçildikleri ve terör örgütü üyesi olduklarına dair deliller elde edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 6 ilde yürütülen operasyonda şu ana kadar 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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