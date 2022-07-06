Terör örgütü propagandası iddiasıyla aranan zanlı yakalandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
GÜNDEM 06.07.2022, 22:51
İl Jandarma Komutanlığı Konuralp Janadarma Karakol ve TEM Şubesi ekipleri, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla aranma kaydı bulunan H.R'nin İstanbul'dan Muş'a otobüs ile seyahat edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, H.R'nin seyahat ettiği otobüsü Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde bir dinlenme tesisinde durdurdu.
Gözaltındaki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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