Terör örgütüne ağır darbe: 43 terörist öldürüldü

El Bab’da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG’den misliyle hesap soruldu…

Kahraman Mehmetçik; El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerine taciz ateşi açan teröristlere cezalandırma atışı yaptı.

CİZRE ŞEHİDİ İÇİN…

Cizre şehidi Piyade Er Tarık Tarcan için yapılan cezalandırma atışları ile en az 34 terörist etkisiz hâle getirildi.

Böylece Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu.

“ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ”

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozma hayallerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.”