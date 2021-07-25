Teröristlerden sivil adama işkence: Yoğun bakıma alındı
Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki Deyrizor ilinde, akıl sağlığı yerinde olmayan bir sivile işkence yapıldı. Yoğun bakıma alınan adamın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
GÜNDEM 25.07.2021, 22:30
Deyrizor'a bağlı Şuheyl köyünde, dün halk arasında çıkan kavga üzerine PKK/YPG'li teröristler, olaydan sorumlu tuttukları akıl sağlığı yerinde olmayan Muhammed Allavi'yi alıkoydu.
Teröristler, köy halkının itirazları üzerine, bir gün alıkoydukları 27 yaşındaki Allavi'yi serbest bıraktı.
İşkence sebebiyle iç kanama geçirdi
Aile, teslim aldıkları Allavi'nin sırtında elektrikli şok cihazı ve darp izlerini gördü.
Maruz kaldığı işkencenin yol açtığı iç kanama nedeniyle bölgedeki Suheyl Hastanesi'ne kaldırılan Allavi, yoğun bakıma alındı.
Allavi'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
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