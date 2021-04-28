Teröristlerin tuzaklarını METİ timleri bozuyor
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları devam ediyor.
GÜNDEM 28.04.2021, 16:19 28.04.2021, 18:30
Operasyon kapsamında tespit edilen terör hedefleri hem havadan hem de karadan vurulurken, hava hücum harekatları ile bölgeye indirilen komandolar da adım adım terör temizliği gerçekleştiriyor.
Her bir taşın altına bakan Mehmetçik, teröristlere ait sığınak, barınak, mağara, silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve mayınlara karşı da imha çalışmaları gerçekleştiriyor.
Bölgede görev yapan METİ timleri, gece gündüz demeden, aralıksız olarak gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetleri ile teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları tespit ederek imha ediyor.
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