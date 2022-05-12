Ters yön kazasında 3 ölü
Aydın'da bir otomobil ters yönde ilerleyen yabancı plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 de yaralı var.
Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Yılmaz yönetimindeki otomobil, Aydın-İzmir kara yolu Ömerbeyli mevkisinde, ters yönde ilerleyen İbrahim Akbal'ın kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Akbal'ın kullandığı otomobil şarampole devrildi. Haber verilmesiyle bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yabancı plakalı araçta bulunan Gülten Akbal ile Abdurrahman Çiçek yaşamını yitirdi.
Sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Baran Demirel, Meryem Çiçek ve Hüseyin Çili yaralandı.
Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Çili, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların da durumunun ağır olduğu belirtildi.
Öte yandan, yabancı plakalı otomobildeki kişilerin, tatil için yurt dışından Aydın'a geldikleri öğrenildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|69
|3. Konyaspor
|36
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|36
|55
|8. Antalyaspor
|36
|55
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|36
|44
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|36
|34
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|34
|66
|3. Bandırmaspor
|34
|58
|4. İstanbulspor
|34
|58
|5. Erzurumspor
|34
|57
|6. Eyüpspor
|34
|51
|7. Tuzlaspor
|34
|49
|8. Samsunspor
|34
|47
|9. Keçiörengücü
|34
|47
|10. Manisa Futbol Kulübü
|35
|46
|11. Adanaspor
|35
|45
|12. Denizlispor
|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
|14. Boluspor
|34
|44
|15. Altınordu
|34
|42
|16. Bursaspor
|34
|41
|17. Kocaelispor
|34
|41
|18. Menemen Belediyespor
|34
|38
|19. Balıkesirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|89
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Arsenal
|35
|66
|5. Tottenham
|35
|62
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|36
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Leicester City
|35
|45
|11. Crystal Palace
|35
|44
|12. Aston Villa
|35
|43
|13. Brentford
|36
|43
|14. Newcastle
|36
|43
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|35
|36
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|36
|34
|19. Watford
|36
|23
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|81
|2. Barcelona
|36
|72
|3. Atletico Madrid
|36
|67
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Real Betis
|36
|61
|6. Real Sociedad
|35
|56
|7. Villarreal
|35
|53
|8. Athletic Bilbao
|36
|52
|9. Osasuna
|36
|47
|10. Valencia
|36
|44
|11. Celta Vigo
|36
|43
|12. Rayo Vallecano
|35
|42
|13. Espanyol
|36
|40
|14. Elche
|36
|39
|15. Getafe
|36
|38
|16. Granada
|36
|37
|17. Cadiz
|35
|35
|18. Mallorca
|36
|33
|19. Deportivo Alaves
|36
|31
|20. Levante
|35
|29