Thodex’in kurucusunun evine haciz
400 bine yakın kişinin mağdur olduğu Thodex kripto para borsasına ilişkin soruşturma kapsamında, Faruk Fatih Özer’in tedbir konulan banka hesabındaki 30 milyon TL'si ve Kocaeli'deki evi için haciz kararı verildi.
GÜNDEM 09.06.2021, 15:35
400 bine yakın kişinin mağdur olduğu Thodex kripto para borsasına ilişkin soruşturma kapsamında, Faruk Fatih Özer’in tedbir konulan banka hesabındaki 30 milyon TL'si ve Kocaeli'deki evi için haciz kararı verildi.
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