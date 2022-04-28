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THY'den 3 ayda 161 milyon dolar net kar

Türk Hava Yolları, yılın ilk çeyreğini 163 milyon dolar esas faaliyet karı ve 161 milyon dolar net kar ile tamamladı.

GÜNDEM 28.04.2022, 10:32
THY'den 3 ayda 161 milyon dolar net kar

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamaya göre, küresel havacılık sektörü, tarihinin en ağır krizini yaşadığı iki yılı geride bıraktı. THY, bu zorlu dönemde Kovid-19 salgını kaynaklı krizin etkilerine ve artan jeopolitik gerilimlere rağmen 2022 yılının birinci çeyreğini 163 milyon dolar esas faaliyet karı ve 161 milyon dolar net kar ile tamamladı.

Ortaklığın 2022 yılının birinci çeyreğindeki toplam gelirleri, 3,1 milyar dolar ile 2019 yılının aynı dönemindeki toplam gelirlerini yüzde 10 aştı. Toplam gelirin yüzde 32’sini oluşturan kargo gelirleri söz konusu çeyrekte 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 141 artış gösterdi.

THY yolcu taşımacılığında emsallerine göre erken toparlanma gösterdi

Covid-19 salgını kaynaklı krizin talep üzerinde oluşturduğu tüm zorluklara karşılık, THY yolcu taşımacılığında emsallerine göre erken toparlanma gösterdi ve kargo operasyonlarını salgın öncesi döneme göre güçlendirdi. Artan petrol fiyatlarına rağmen toplam gider kalemini maliyet azaltıcı tedbirler ile 2022 yılının birinci çeyreğinde 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 2 düşürerek net kar elde etmeyi başardı. Bunun sonucunda Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar -EBITDAR) 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 98 artış göstererek 710 milyon dolar, FAVKÖK marjı da 10,3 puan artarak yüzde 23,3 oldu.

THY küresel bir havayolu olma kimliğini sağlamlaştırdı

Yolcu kapasitesinin 2019 yılının aynı döneminin yüzde 91’ine ulaştığı 2022 yılının birinci çeyreğinde, iç hatlarda yüzde 83,6, dış hatlarda ise yüzde 68,6 doluluk oranı ile toplam 12,7 milyon yolcu taşındı. Türk Hava Yolları, geniş uçuş ağı, kuvvetli tarife yapısı ve üstün hijyen standartları sayesinde küresel bir havayolu olma kimliğini bu zorlu günlerde daha da sağlamlaştırdı.

2021 yılında Avrupa’nın en fazla uçan network taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları, 2022 yılının ilk çeyreğinde de Avrupalı network taşıyıcılar arasındaki liderliğini korudu. Salgın sürecinde kargo taşımacılığının katkısı ile kriz dönemini fırsata çevirerek 2022 yılının şubat ayı verilerine göre kargo pazarında dünyanın en büyük 5’inci hava kargo taşıyıcısı oldu. 2022 yılının şubat ayında İstanbul Havalimanı’ndaki yüksek teknolojiyle donatılan yeni kargo operasyon merkezi olan SMARTIST’e taşınan Turkish Cargo, yeni evinde dünyada lider hava kargo markaları arasındaki pozisyonunu daha da geliştirmeyi hedefliyor.

THY filosu 372 uçaktan oluşuyor

Açıklamaya göre, dünyanın en genç ve modern filoları arasında bulunan THY filosu mart sonu itibarıyla 248’i dar gövde, 104’ü geniş gövde ve 20’si kargo uçağı olmak üzere toplam 372 uçaktan oluşuyor. İştirakleri ile 60 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan THY’nin, bugün uçuş ağı, modern filosu, üstün kargo performansı ve başarılı kriz yönetimiyle sektörüne yön veren bir marka olarak hava taşımacılığının devleri arasında bayrağı gururla dalgalandırmaya devam ettiği ve salgının sonra ermesi ile havacılığın yeniden yükseliş sürecinde, sektörün zirvesine olan yürüyüşünü daha da hızlandıracağı, Türkiye ve sektör için katma değer üretmeyi her zamankinden daha büyük bir azimle sürdüreceği bildirildi.

#Türk Hava Yolları #THY
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