THY'den yolculara kar uyarısı

İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle harekete geçen Türk Hava Yolları (THY), önlem amacıyla bugün planlanan bazı seferlerini icra etmedi.

Bu kapsamda, bugün İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı 52, Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı ve kalkışlı 31 sefer iptal edildi.

Şu ana kadar kentteki 2 havalimanından planlı yapılan iptaller dışında seferlerde olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

THY yolcuları uyardı

THY'nin resmi Twitter adresinden yapılan duyuruda "Değerli yolcularımız, İstanbul'da yaşanan hava muhalefeti İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimizi etkilemektedir" denildi.

Yolcuların uçuşları hakkında güncel bilgileri "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" adresinden kontrol etmeleri istendi.