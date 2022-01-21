THY: Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. THY, İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların tedbir amaçlı iptal edildiğini duyurdu.
GÜNDEM 21.01.2022, 19:57
İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini söyledi.
Üstün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz."
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