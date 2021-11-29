THY seferlerine fırtına engeli
THY, İstanbul'da etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle uçuşlarda aksama yaşandığını açıkladı. Yaşanan aksaklığın bugün ve yarın boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.
GÜNDEM 29.11.2021, 15:12 29.11.2021, 18:03
Türkiye genelinde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Yer yer saatteki hızı 100 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
THY fırtına nedeniyle İstanbul'da hava yolu ulaşımında aksamalar yaşandığını duyurdu.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş operasyonlarımızda aksaklıklar yaşanmaktadır" açıklamasını yaptı.
Üstün açıklamasında, "Durumun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız" bilgisini verdi.
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