Ticaret Bakanlığı açıkladı! 495 firmaya, 15 milyon 480 bin lira para cezası

Ticaret Bakanlığı son bir haftada 1674 işletmede 22 bin 535 ürünün denetlendiğini duyurdu.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu dün gerçekleştirilen toplantısında, 120 firmaya 3 milyon 595 bin lira ceza uygulanmasına karar verdi.

Kurul bugüne kadar 3 bin 386 dosyayı karara bağlayarak, gıda, temizlik, hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 495 firmaya toplam 15 milyon 480 bin TL ceza uyguladı.