TikTok hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen inceleme başlatıldı!

Son dönemde çekilen birbirinden garip ve ahlak sınırlarını zorlayan videolarla gündemden düşmeyen video paylaşım uygulaması TikTok'un yasaklanması için Twitter'da kampanya başlatıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, fotoğraf, video paylaşım ve mesajlaşma uygulaması TikTok hakkında son günlerde basın-yayın organlarında yer alan, "kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı" haberleri ve ihbarlar üzerine harekete geçerek inceleme başlattı.

Kurul daha önce, veri ihlalleri sebebiyle Facebook'a toplam 3 milyon 250 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.

Araları bir süredir gergin olan Hindistan ile Çin arasında bir hamle daha oldu. Hindistan, Çin menşeli popüler video uygulaması TikTok’u yine yasakladı.



Washington-Pekin hattında gerilim bu kez sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden tırmandı.

Amerikalı kongre üyeleri Çin merkezli uygulama TikTok'un istihbarat birimleri tarafından incelemeye alınmasını istedi.

Muhabir: Gökhan Çalı