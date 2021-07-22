Tıp öğrencisi Onur'dan kahreden haber!

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Eker, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde kaçan kurbanlık koyunun peşine düştü.

Kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan, 20 yaşındaki tıp öğrencisinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama kurtarma ekipleri, Onur Eker'in cansız bedenine ulaştı.

"ONUR KURBANLIK ARAMAYA GELDİ"

Olayın yaşandığı gün saat 12.00 sıralarında kendi koyunlarının kesim sırası geldiğini ve bu esnada kaçtığını ifade eden Onur Eker’in dedesi Zühtü Erdoğan, “Kesecektik koyunu elimizden kaçırdık. Bu kaçtı, o mahalle aralarına girdi.

Peşinden koştuk Onur’un. 2 kilometre götürdü bizi. Ondan sonra arkadan ben araba istedim gelen arabaya bindik, biraz öyle gittik. Sonrasında koyun yoldan çıktı, tarlaya girdi.

Ben arabayı oraya bıraktım, peşine girdim. Araba çalışır vaziyetteydi. Onur’a arabayı istop etmesini söyledim. Anahtarı cebine koymuş. Yokuş yukarı bir yerden koşarak, önüne geçmeye çalıştı. 200 metre kovaladık.” dedi.

"ANNESİ KONUM ATTIKTAN SONRA SARJI BİTMİŞ"

Onur ile kurbanlık koyunun tepeyi aştığını dile getiren dede Zühtü Erdoğan, “Ben de gittim arabayı alıp, oradan önlerine geçeyim aşağıdan diye düşündüm. Geldim arabanın anahtarı yok, kaldım orada. Telefon yok.

Bir saat orada onları bekledim. Bu hayvan aşağıya gitmemiş, dönmüş yukarıdan dağın eteğinden iyice yukarıya taşımış Onur’u.

Bir iki kilometre var orası. Gittikten sonra Onur annesini aramış. Koyunu göremiyorum artık, kaybettim demiş. Yolumu şaşırdım, bana bir konum at demiş. Annesi konumu attıktan sonra Onur’un şarjı bitmiş.” diye konuştu.

"KÖPEKLERİ GÖRÜNCE KORKTU"

Onur’un şarjının bitmesinin ardından bir yol görüp, o yolun devamına geçtiğini söyleyen Zühtü Erdoğan şöyle devam etti:

“Onur oradan bir yol görüyor, o yolun devamına geçiyor. Ardından bahçeli bir eve rastlıyor. Bu ev vadinin dibinde bir ev. Burada avcı falan var.

Kanatlı hayvanlar ve 5-6 tane de köpek var. Bu köpekleri görünce korkuyor.

O evde yaşayan kadın ifadesinde, ‘Korktu dere yukarı gitti, ters yöne gitti’ diyor. Yani eğer köpekler korkutmasa köyün içine gelecek yarım saat, bir saat yürümeyle.”

"KÖPEK KOKUYU BULAMADI, KAYBETTİ"

Arama yaptıkları esnada haber geldiğini aktaran dede Zühtü Erdoğan, “Gittik oraya. Orada aradık, sonra gece oldu tabii ki. Bir köpek geldi. Kokudan yola çıkarak şu yola devam etti. Orada köpek kokuyu bulamadı, kaybetti. O akşam Çalseki diye bir yer var, oradan kameraya görünmüş yolda. Görenlerin tarifleri aynı. Bir çobana rastlamış.

Çoban Onur ile konuşmuş. Yani oraya geldikleri zaman Onur iradesini elinde tutamıyor. Çoban konuşmak istiyor ama Onur ‘Geziyorum’ diyor. Ters yönlere gidiyor. Dün aramamız o şekilde oldu.

Dün burada bir kadın görmüş. Haber verdi. Biz her ihtimale koşuyoruz. Kadın, ‘Ben resim çekiyordum, o çocuğun elinde sopa vardı. Orada görmüş. Şimdi burayı tarıyoruz. Burada herhalde 50 kilometrelik bu alanın içinde” ifadelerini kullandı.