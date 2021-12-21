TL mevduatı düzenlemesinin ayrıntıları saat 14'te açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı dövize endeksli TL mevduatı düzenlemesinin ayrıntılarının saat 14'te açıklanacağını bildirdi.

Nebati, bankaların da gün içinde işlemlere başlayacağını söyledi.

Erdoğan'dan TL mevduatı müjdesi: Aradaki fark ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı`nın ardından finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin kararları açıklamıştı:

"Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak."Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından, Bakan Nebati Twitter hesabından değerlendirmede bulunmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır." demişti.

Dövizde sert düşüş

Dün, dolar 18,3674 ile rekor seviyeye çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla düşüşe geçerek günü yüzde 18,5 azalışla 13,4447'den tamamlamıştı.