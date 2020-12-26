TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım
Türkiye'nin Otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "27 Aralık saat 11.00’i bekleyin" denildi.
GÜNDEM 26.12.2020, 16:39 26.12.2020, 17:09
TOGG'un resmi Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, 1 yıl önce tanıtılan yerli otomobille ilgili video yer alırken "Doğuştan Elektrikli TOGG ile geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Yeni Lige Yolculuk Buluşması'nda sizi tanıştırmıştık" ifadeleri kullanıldı.
"27 Aralık saat 11.00’i bekleyin"
Paylaşım devamında "Yeni Ligde 1 Yıl neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11.00’i bekleyin" denildi.
#DoğuştanElektrikli #TOGG ile geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz #YeniLigeYolculukBuluşması'nda sizi tanıştırmıştık.#YeniLigde1Yıl neler mi yaptık?— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 26, 2020
27 Aralık saat 11:00’i bekleyin.#DoğumYeriİstanbul pic.twitter.com/oHEX3HoxvB
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