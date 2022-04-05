banner86

banner85

Tohumda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89'a yükseldi

Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan, "2021 yılında 2020'ye göre ithalat ile ihracat arasındaki açığı yaklaşık 10 puan daha kapatmışız. Bu, sektörün ilerlediğinin göstergesidir." dedi.

GÜNDEM 05.04.2022, 15:20 05.04.2022, 15:42
Tohumda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89'a yükseldi

Türkiye tohumda kendine yeter ülke konuma gelmek için adımlar atarken 2017 yılında yüzde 73 olan tohumda ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl yüzde 89'a yükseldi.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Savaş Akcan, AA muhabirine, Birlik bünyesinde tohumculuk, fidancılık, fidecilik ve süs bitkileri sektörlerinin yer aldığını söyledi.

2020'de 1 milyon 250 bin ton sertifikalı tohum üretildiğini belirten Akcan, geçen yıl bu rakamın 1 milyon 325 bin tona çıktığını bildirdi.

Akcan, tohumculuk sektörünün her geçen gün ilerlediğine işaret ederek, "2020'de tohum özeline baktığımız zaman 199 milyon dolarlık ithalat, 162 milyon dolarlık ihracatımız vardı, yüzde 80 civarında bir yeterlilik söz konusuydu. Tohumculuk sektörü sadece ithalatla veya sadece ihracatla yürüyemez. 2021'de yaklaşık 210 milyon dolar ithalat ve 185 milyon dolar ihracat seviyesine geldik. Tohumda yeterlilik oranında yüzde 90'lar noktasına gelmiş olduk. 2021 yılında 2020'ye göre ithalat ile ihracat arasındaki açığı yaklaşık 10 puan daha kapatmışız. Bu, sektörün ilerlediğinin göstergesidir." dedi.

Kamuoyunda "Tohumda İsrail'e bağımlılık" konusunun sürekli gündeme geldiğini anımsatan Akcan, şöyle konuştu:

"Bağımlılık başka, İsrail ile çalışmak başka bir şey. Ben İsrail'den domates tohumu alıyorum domates tohumu satıyorum, alışveriş yapıyorum. Her tohumun kendine has özellikleri var. Herkes kendine uygun tohumdan bitki üretmeye çalışıyor."

Rusya-Ukrayna Savaşı tohumculuk sektörünü olumsuz etkilemeyecek

Akcan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tohumculuk sektörüne etkisinin 4-5 yıl içinde görülebileceğine dikkati çekerek, bu ülkelerden özellikle buğday tohumu alımı yapıldığı bilgisini verdi.

Türk tohumculuk sektörünün söz konusu savaştan olumsuz etkilenmeyeceğini vurgulayan Akcan, Türkiye'nin sertifikalı tohum üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olduğunu ve sektörün bu durumu fırsata çevirebileceğini anlattı.

Akcan, TÜRKTOB altındaki sektörlere de değinerek, şunları kaydetti:

"Fidenin tırlara yüklenip ihracatı çok zor, bu yüzden ihracatı olmuyor ancak iç pazar ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Süs bitkileri tarafında pandemiden sonra ciddi bir ivmelenme yakalandı. Dünyada süs bitkileri sektöründe lider olduğunu iddia eden Avrupa ülkelerinin pandemide üretimi azaldı. Bu da bizim avantajımıza oldu. Daha genç ve dinamik sektör olan süs bitkileri sektörü üretiminde muazzam bir ivmelenme yakalandı ve 2019'dan bugüne iki katından fazla üretim ve ihracat gelişti. Süs bitkileri tohumculuk ve fidancılık sektörlerine baktığımızda, 2018'de 19 milyon dolar artıya geçmişiz. Bugün ithalata kıyasla 78 milyon dolarlık artı ihracat rakamımız var."

Türk tarımında girdi maliyetlerinin tahmin edilememesinin son zamanlarda büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Akcan, üreticinin öngörülebilir maliyetlerle daha fazla üretim yapacağını ve burada da yükün büyüğünün devlette olduğunu sözlerine ekledi.

#Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan #Aksu Tv #Aksu Haber #tohum
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 05 Nisan 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22