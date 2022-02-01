Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı

Tokat-Turhal karayolu Sungur mevkiinde, Rize’den Konya istikametine gittiği öğrenilen yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

23 KİŞİ YARALANDI

Bariyerlere çarpan otobüs devrilerek şarampole sürüklenirken kazada 23 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ

İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da olay yerine gelerek, kaza ile ilgili bilgi aldı.