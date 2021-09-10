Tomris Hatunu izlemeye ilk hanımlar gitti

Milattan önce 6’ıncı yüzyılda yaşayan ve Türk tarihinin en büyük kadın savaşçısı, Saka Türklerinin Başbuğu, Alp Er Tunga’nın torunu Tomris Hatun’un hayat mücadelelerini konu edinen Kazakistan yapımı “Tomris” filmi ;Milliyetçi hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Merve Menekşe’nin düzenlediği buluşma ile paarti MYK üyeleri ,MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, MHP Merkez Disiplin Kurulu üyesi Duygu Kurban Gözüoğlu, Kadın Hareketi Derneği Başkanı Mine Bayram , Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Dekanı Prof. Alev Kuru Çakmakoğlu ,MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya’nın eşi Serpil Karakaya ve kızı Gül Karakaya Eren,Gölbaşı Belediyesi kadın üyeleri, Av. Hilal Elmas, Av. Dilay Erbakan , tarafından Cinemaximum Panora AVM’de saat 16:00’daki gösterimde izlendi.

Genel Başkan Başdanışmanı Merve Menekşe etkinliği planlamalarında Tomris Hatun’un Türk tarihindeki yerinin büyük önemi olduğunu vurguladı. Sözlerine devam eden Merve Menekşe;“Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin destekleri ile Milliyetçi Hareket Partisi Kültür ve Sanat işleri sorumluluğunda bir sinema etkinliği düzenlemiş bulunmaktayız. Ankara’daki MHP’li hanımlar ile birlikte yeni vizyona giren Türk tarihinin ilk kadın hükümdarlarından Tomris Hatunu vizyonda izlemek üzere bir araya geldik.M.Ö.6 yüzyılda yaşanıldığı düşünülen Tomris hatun bir Saka kraliçesidir. İlk kadın hükümdarımızı unutmamak çok önemli. Türk tarihinde kadının yeri diğer milletlere göre farklıdır. Kadınlar, Hakan’ın yanında yer almış ve hatta hükümdar olmuşlardır. Dünya ve Türk tarihinin kadın kahramanı olan Tomris Hatun’un öyküsünü bu filmde Ülkücü hanımlar ile birlikte izlemiş olacağız.’ ’dedi.