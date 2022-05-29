Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı
Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1000’in altında gerçekleşti. Böylece toplu taşımada maske takma zorunluluğu kalkmış oldu. Bakan Koca, istenilirse maskesiz yolculuk yapılabileceğini söyledi.
GÜNDEM 29.05.2022, 21:13
Türkiye'de son 24 saatte 864 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi.
İki gündür binin altında seyreden vaka sayısı bugün de binin altında gelince toplu taşımada maske zorunluluğu kalkmış oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa." dedi.
"Kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz"
Bakan Koca, hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını hatırlatarak uyardı:
"Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz."
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