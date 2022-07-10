Trafik kazası: 5 yaralı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
GÜNDEM 10.07.2022, 19:38
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Gömeç istikametine seyreden Mehmet Ö. yönetimindeki panelvan, aynı yönde giderken, Afet İnan Caddesi'ne dönmeye çalışan Dildar Y. idaresindeki panelvana çarpıp takla attı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Mehmet Ö. ile aynı araçta bulunan İ.Ö., Nida A., Mustafa Ö. ve Nezaket Ö'yü hastaneye kaldırdı.
Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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