TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Elektrikli araçların şarj istasyonlarının ruhsatlandırma, kurulum ve işletmesine yönelik esaslar belirlendi.
Yeni düzenlemeyle elektrikli araç kullanıcılarının hakları güvence altına alındı.
Piyasadaki denetim ve işleyişle ilgili de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu sorumlu olacak.
Faturalardan TRT payı ve enerji fonu kesintisi kaldırılacak
Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasayla, Tarım ve hizmet sektöründe enerji verimliliğine ilişkin projeler destek kapsamına alındı.
Elektrik faturalarından alınan yüzde 2'lik TRT payı ve enerji fonu da kaldırıldı.
Korsan yayınlar engellenecek
Düzenlemeyle birlikte korsan maç yayınları da engellenecek.
Futbol Federasyonunun isteğiyle kanuna aykırı maç yayınlayan sitelere erişim engeli getirilecek.
Korsan yayınların tespiti için Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde özel bir birim kurulacak.
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|P
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|24
|10. Adanaspor
|17
|23
|11. Tuzlaspor
|16
|22
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
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|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
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|17
|7
|Takımlar
|O
|P
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|18
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|18
|41
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|18
|38
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|18
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|16
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|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
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|22
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|17
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|17
|20
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|16
|20
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|16
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|19
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|17
|17
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|18
|16
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|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|43
|2. Sevilla
|17
|37
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
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|18
|28
|8. Barcelona
|17
|27
|9. Athletic Bilbao
|18
|24
|10. Espanyol
|18
|23
|11. Villarreal
|17
|22
|12. Osasuna
|18
|22
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|18
|20
|15. Granada
|17
|19
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|17
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8