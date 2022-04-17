TSK'dan terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.