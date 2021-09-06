TSK ve MİT'ten Gara'ya operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 2 terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
GÜNDEM 06.09.2021, 10:10
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "'Ara, Bul, Yok Et' parolasıyla teröristlerin inlerini yok etmeye devam ediyoruz!" denildi.
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 2 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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