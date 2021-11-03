TÜBİTAK araştırmacısı Dilek Dündar Erbahar’ın ölümünde siyanür şüphesi

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, 30 Ekim’de Tuzla’daki evinde, yakınları tarafından hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu.

Kapının açılmaması üzerine eve merdiven kullanarak giren Erbahar’ın yakınları, hemen ekiplere haber verdi.

Erbahar’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, intihar olduğu söylenen şüpheli ölüme ilişkin çalışma başlatıldı.

Yapılan çok yönlü araştırmada, Erbahar’ın yakınlarının bilgisine başvuruldu.

BARDAK İÇERİSİNDE SIVI MADDE BULUNDU

İstanbul Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları araştırmada, evin banyosunda bardak içerisinde sıvı madde bulundu.

KESİN RAPOR BİRKAÇ AY İÇİNDE KESİNLEŞECEK

Adli Tıp Kurumu’nun ön incelemesinde, zehirli madde olup olmadığının araştırılması sonucunda siyanür bulgularına rastlanıldığı, ancak kesin raporun otopsi sonucunda birkaç ay içinde netleşeceği öğrenildi.

DAHA ÖNCE İNTİHARA KALKIŞTIĞI İDDİASI

Erbahar’ın, daha önce de siyanürle intihar girişiminde bulunduğu, eşinin son anda ikna ederek vazgeçirdiği iddia edildi.

Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilen Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar’ın ölümüyle ilgili araştırma sürüyor.

UNESCO BİLİM KADINLARI PROGRAM ÖDÜLÜ ALMIŞTI

TÜBİTAK'ta Malzeme Enstitüsü KBRN Sensör Teknolojileri Proje Grubu’nda Başuzman Araştırmacı olarak görev yapan Erbahar, en ileri bilimsel araştırmaları yürüten 40 yaş altı genç bilim kadınlarının mükemmelliğini kutlamak ve genç yeteneklerin bilimsel çalışmalarını sürdürmelerine destek olmak amacıyla oluşturulan L'Oréal-UNESCO Bilim Kadınları İçin" Program Ödülü’nü almaya hak kazanmıştı.

KİMYASAL SENSÖRLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORDU

Doç. Dr. Erbahar, zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip, üstün performanslı, seri üretime uygun, ekonomik, düşük güç tüketimiyle çalışan, kompakt kimyasal sensörler geliştirilmeyi amaçlayan çalışmalar yürütüyordu.