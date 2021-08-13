TÜGVA Ortaokul Yaz Okulu kapanış programı gerçekleştirildi!
TÜGVA Ortaokul Yaz Okulu kapanış programı Necip Fazıl Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliklerle gerçekleştirildi.
GÜNDEM 13.08.2021, 14:18 13.08.2021, 15:23
Tügva Ortaokul Yaz Okulu Kapanış Programı Necip Fazıl Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliklerle gerçekleştirildi.
Programa Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek öğrenciler ve velileri katılım sağladı.
Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan TÜGVA İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu gerçekleştirilen yaz okulu hakkında bilgiler paylaştı.
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