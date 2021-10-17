TÜGVA: Provokatörlerin oyunlarını hukuk içinde bozmaya devam edeceğiz
Türkiye Gençlik Vakfı, haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara ilişkin bir basın açıklaması yaptı. TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Emrullah Şanlan, "Provokatörlerin oyunlarını hukuk içinde bozmaya devam edeceğiz" dedi.
GÜNDEM 17.10.2021, 09:30 17.10.2021, 09:32
Türkiye Gençlik Vakfı, "Sabah Namazında Gençlerle Buluşuyoruz" adıyla bir program düzenledi.
81 ili kapsayan programın İstanbul buluşması Taksim Camii'nde gerçekleştirildi.
Sabah namazı sonrası yapılan basın açıklamasında konuşan TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Emrullah Şanlan, yurt dışından desteklenen, siyasi ve medya ayağı olan, terör örgütü üyelerinin de dahil olduğu bir operasyon ve provokasyonla karşı karşıya olduklarını ifade etti.
İnsanlık davasını sürdürmeye, hak batıl mücadelesinde hakkın yanında hakikati söylemeye devam edeceklerini belirten Emrullah Şanlan, "Oyunu görüyor ve hodri meydan diyoruz. Bu oyunu da, kurduğunuz tüm tuzakları da bozacağız" dedi.
Namaz Vakti 17 Ekim 2021
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