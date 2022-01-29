Tüm Acil Numaralar 112'de toplandı!

İçişleri Bakanlığı'nca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanıp, koordine edilmesi kapsamında hayata geçirilen '112 Acil Çağrı Merkezi'yle vatandaşa daha kaliteli hizmet veriyor.

Polis, jandarma, AFAD, 112 ekipleri, itfaiye, orman ve çağrı alıcıları sayesinde ekipler, ihbarları tek çatı altında toplayarak, ilgili ekipleri vatandaşların ihbarına yönlendiriyor.

Konuyla ilgili aksu haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Akın Ozan, 7 kurumun tek numarada birleşmesinin daha sağlıklı olduğunu söyledi.