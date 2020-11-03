Tüm gözler orada... Kabinenin gündemi deprem
Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak.
GÜNDEM 03.11.2020, 09:13 03.11.2020, 09:46
Toplantının öncelikli başlığı İzmir depremi ve kentsel dönüşüm çalışmaları olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgilendirme sunumu yapacak. Ayrıca başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde artan Covid-19 vakaları ve tedbirler tartışılacak. Toplantının bir diğer önemli başlığı ise, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Libya’da çatışan taraflar arasında sağlanan ateşkes ve gelişmeler olacak. Sahadaki gelişmelere ilişkin Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, diplomatik yönünden ise Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu kabine üyelerine bilgi verecek. Toplantıda ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki devam eden süreç ile Doğu Akdeniz’deki son durum da detaylı şekilde görüşülecek.
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