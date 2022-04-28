Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı'nca, Tunceli'de 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tordumlu Operasyonu başlatıldı.
GÜNDEM 28.04.2022, 12:49 28.04.2022, 15:56
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 622 personel 40 operasyonel tim görev alıyor.
Operasyonun 1’inci gününde, Tunceli ili Buzlutepe bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 5 sığınakta çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka operasyonları kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.
Namaz Vakti 29 Nisan 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|57
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|34
|52
|7. Beşiktaş
|34
|51
|8. Antalyaspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|49
|11. Kasımpaşa
|34
|47
|12. Galatasaray
|34
|47
|13. Sivasspor
|34
|45
|14. Kayserispor
|34
|43
|15. Gaziantep FK
|34
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|34
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Samsunspor
|32
|46
|9. Tuzlaspor
|32
|45
|10. Adanaspor
|33
|44
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|33
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|33
|66
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|35
|55
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brighton
|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
|14. Crystal Palace
|33
|38
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|33
|34
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|33
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Rayo Vallecano
|33
|40
|12. Celta Vigo
|33
|39
|13. Espanyol
|33
|39
|14. Elche
|33
|38
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25