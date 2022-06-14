Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı

Antalya’da Korkuteli Fethiye karayolunda, Denizli’den Antalya’ya doğru giden tur otobüsü Karaman mevkiinde devrildi.

Kazada 5 farklı ülkeden turist olarak geldiği belirlenen 20 yolcudan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 2 rehber ile 1 şoför yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.