banner86

banner85

Turizm merkezlerinde bayram tatilinde yoğunluk yaşandı

Antalya'daki turistik tesisler, bayram tatilinin uzun süreli olması dolayısıyla yüksek doluluğa ulaştı. "Yüksek sezon" olarak tabir edilen bir dönemde iç pazarın da hareketlenmesiyle Gazipaşa'dan Kaş'a kadar sahil kentlerinde yoğunluk oluştu.

GÜNDEM 19.07.2022, 11:21 19.07.2022, 11:54
Turizm merkezlerinde bayram tatilinde yoğunluk yaşandı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, hareketli bir bayram tatili geçirdiklerini söyledi.

Rezervasyon için son dakikaya kalanların da butik otellerde yer bulabildiğini vurgulayan Kavaloğlu, "Bayram tatili çok daha öncesinden ilan edilse daha büyük avantaj olurdu. Aylar öncesinden bayram tatili için rezervasyon yaptıran misafirlerimiz tatillerini uzattı. Zincir oteller olduğumuz için aynı misafirin, Belek'te ve Kemer'deki tesislerimizde tatil yapmalarına olanak sağladık. Onlar için de farklı bir deneyim oldu." diye konuştu.

Yabancı turistlerin de kente yoğun geldiğine işaret eden Kavaloğlu, "9 gün boyunca iç ve dış pazarda yüksek doluluk yaşadık. Tatil çok hareketli geçti." dedi.

Muğla'daki tesisler doldu

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Kurban Bayramı tatilinde büyük yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Bayram tatili süresince nitelikli tüm konaklama tesislerinin dolduğunu belirten Bingöl "Misafirlerimiz gönüllerince huzur içerisinde tatillerini yaptı, güvenlik açısından da hiçbir sorun yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur da bölgede yerli turistlerin daha çok butik otelleri tercih ettiğini belirtti.

Dalyan'ın tarihi ve kültürel dokusuna dikkati çeken Yağmur, "Ziyaretçiler Dalyan Kanalı, Kaunos Antik Kenti, İztuzu Plajı'nı gezerek gönüllerince tatil geçirdi. Bayramdan sonra da yerli ve yabancı turist yoğunluğu devam edecek." dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin ise bayram tatili döneminde ilçeye günlük 250 bin civarında araç girişinin olduğunu kaydetti.

Otellerdeki dolulukların yüksek seviyeye ulaştığını aktaran Girgin, "Son dakika rezervasyonlarıyla da turizmci bu bayram beklentisini karşıladı diye düşünüyoruz. Bayramdan sonra beklentilerin biraz altında kalan bir seyir var ama şu anda oteller hala avantajlı fırsatlar sunuyor." diye konuştu.

Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal da bayram tatilinde rezervasyonlarda artış yaşandığını söyledi.

Bayramın ardından tekrar yoğunluk beklediklerini ifade eden Uysal, "Fethiye, her bütçeye, keseye tatil imkanı sunan bir bölge. Fethiye'de özellikle büyük otellerimizin tamamına yakını tatilde doldu." dedi.

Bazı misafirler tatili uzattı

Bayram tatilini Antalya'da geçirenlerden Osman Karadağ, iki yıl aradan sonra Kemer'e tatile geldiklerini, her günü iyi değerlendirdiklerini dile getirdi.

Ailece denize gitmeyi, yüzmeyi sevdiklerini belirten Karadağ, "Salgın sürecinde tatili özlemiştik. Ankara'dan geldik, pazar günü kalabalık olacağı için yola çıkmak istemedik. Onun için hafta içinde döneceğiz." diye konuştu.

Tatilcilerden Nurgül Özkostak ise bayram tatilinin iyi geçtiğini ifade ederek, "Döner dönmez iş başı yapacağız. Kemer'in doğasını, denizini seviyorum. Güzel bir tatil yaptık, dinlendiğimizi düşünüyoruz." dedi.

Yakınlarının yanına tatile gelen Ahmet Eren de tatil süresini denize girerek, spor ve piknik yaparak geçirdiklerini anlattı.

#Turizm #tatil #yoğunluk #Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 19 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31