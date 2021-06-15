Turizm sektörü hareketlenmeye başladı!

Dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan Antalya’da, turizm hareketliliği, hava yolu trafiğine de yansıdı. Kente Almanya, Ukrayna ve Polonya'dan gelen yolcu sayısı arttı.

Sektör temsilcileri Pandemi sürecinde uygulanan uçuş kısıtlamalarının kalkmasıyla Rus turistlerin gelmeye başlayacağı bununda ekonomiye ve sektöre büyük katkı sağlayacağını düşünüyor.

Turizmin başkenti olarak bilinen Antalya’ya 1 Hazirandan sonra 8 gün içinde 120 bin turist geldi. Sahil ve plajlarda yoğunluk yaşandı.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçeleri sahillerinde de yoğunluk oluştu.

Termometrelerin 30 dereceyi bulduğu bölgede, vatandaşlar sahillere akın etti.

Yerli ve yabancı turistler, yeni tip koronavirüs tedbirlerine kısmen uydu.