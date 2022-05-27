Türk demokrasisinin kara lekesi: 27 Mayıs

1946'nın ocak ayında kurulan ve Mayıs 1950'de halkın büyük desteğini alan Demokrat Parti (DP), 27 yıllık tek parti dönemini sona erdirdi.

Menderes kendisinin ilk, Cumhuriyet'in 19. hükümetini kurarak 22 Mayıs'ta görevine başladı.

"Yeter söz milletin" sloganıyla halkın karşısına çıkan Demokrat Partinin ilk icraatlarından biri, Arapça ezanı serbest bırakmak oldu. Haziran 1950'de yapılan düzenlemenin Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından onaylanmasıyla CHP'nin 1932'de çıkardığı "Türkçe ezan düzenlemesi" kaldırıldı.

Siyaseten güçlü şekilde icraatlara başlayan DP hükümeti, Haziran 1950'de darbe hazırlığı yapıldığı gerekçesiyle TSK'nin komuta kademesini emekliye sevk etti. Emekliye ayrılan isimler arasında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman, Kara, Hava, Deniz Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ile 15 general ve 150 albay yer aldı.

Tarihte Türkiye'nin demokrasisini büyük bir sekteye uğratarak siyasi tarihimizde adeta bir kara leke olan 27 Mayıs darbesi; Dörtlü Takrir hareketinin sonucunda CHP'den ayrılarak Demokrat Parti'yi kuran Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü halka yeni bir umut olmasıyla Türkiye'nin ilerleyişinden memnun olmayan kişiler tarafından gerçekleştirildi.