Türk doktorların bulduğu Kovid-19 aşısının fiyatı açıklandı
Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa Birliği'nde yaklaşık 31 euroya (280 TL) denk geliyor.
GÜNDEM 20.11.2020, 09:20 20.11.2020, 09:31
İki Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech ile Amerikan Pfizer'in ortak geliştirdiği aşı adayı BNT162b1 hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. Tek bir dozu için 15,5 euro fiyat biçilirken, aşı iki doz halinde uygulanacağı için maliyeti de iki katına çıkmış oluyor. Böylelikle aşının toplam maliyeti Avrupa Birliği'nde yaklaşık 31 euroya (280 TL) denk geliyor.
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