Türk SİHA'larının mimarı Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın yeni irtifa rekorunu paylaştı
Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın kendisine ait olan irtifa rekorunu kırdığını açıkladı. Bayraktar, "AKINCI 40 bin 100 ft'te! Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı." dedi.
GÜNDEM 11.03.2022, 21:23 11.03.2022, 21:36
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) kendisine ait irtifa rekorunu bir adım öteye taşıdı.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI B'nin 40 bin 100 feet ile yeni bir irtifa rekoru kırdığını duyurdu. Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"AKINCI 40 bin 100 feette. AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı. Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun."
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