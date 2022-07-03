Türk sinemasının gülen ve güldüren yüzü: Kemal Sunal
"Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa", "Sahte Kabadayı" ve "Kapıcılar Kralı" gibi filmlerin yanı sıra gülüşüyle de hafızalarda yer edinen Kemal Sunal'ın vefatının üzerinden 22 yıl geçti.
GÜNDEM 03.07.2022, 13:49 03.07.2022, 13:58
Gülümsemesi ve canlandırdığı karakterlerle yeri doldurulamayan usta oyuncu, filmlerindeki genellikle saf, şanslı, iyi yürekli tiplemelerle Türk izleyicisinin kalbine taht kurdu.
Sunal, Türk sinemasında öncesinde "İnek Şaban" tiplemesi olmak üzere canlandırdığı iyi, saf adam rolleriyle her yaştan izleyicinin beğenisini kazandı.
İnsanları güldürürken düşündürmeyi de başaran sanatçı, filmlerinde öğretmenden bekçiye, kapıcıdan çöpçüye kadar birçok karaktere girerek, her dönem seyirciler tarafından ilgi gördü.
Sunal'ın filmleri ilk gösterimlerinden yıllar sonra bile hala 7’den 70’e büyük bir ilgiyle izleniyor.
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