Turkish Housewares By Invitation Only Başkan Balcıoğlu’nu İstanbul’da ağırladı

Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de yapılan Turkish Housewares By Invitation Only etkinliğine katılan 60 ülkeden 120 firma yetkilisi, birbirleriyle görüşerek tanışma fırsatı buldu.

Turkish Housewares By Invitation Only etkinliğinin açılış kurdelesini kesen KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Züccaciye üretiminin en güçlü olduğu il olmamızdan dolayı açılışa davet edildik. 60 ülkeden gelen bir fiil alıcıların bulunduğu bir etkinlik. B2B direk almak için ve birebir görüşme fırsatı bulduk. Etkinlik üç gün boyunca açık olacak. Bizlerde bu fırsatla firmalarımızı ziyaret ederek başarılar diledik” dedi.